Михайліченко повернувся в основу і зіграв на незвичній позиції: Андерлехт врятувався від поразки

Українець відіграв весь матч проти Кортрейка. Команди сильнішого не з'ясували.

Богдан вийшов у старті Андерлехта на поєдинок чемпіонату Бельгії. Венсан Компані відрядив українця на правий фланг оборони. Номінально лівий захисник вже мав досвід виступів на протилежному фланзі у цьому сезоні. Востаннє Михайліченко виходив з перших хвилин понад місяць тому у двобої з Сент-Трюйденом.

Читайте також Поява такого чемпіона як Шевченко стане поштовхом, – лідер Дженоа Пандев зробив гучну заяву

Рахунок відкрили гості. Сенегалець Пап Гуйє головою відправив м'яч у сітку воріт Андерлехта. Втім на старті другої половини зустрічі рахунок було зрівняно. Андерлехт скористався невпевненими діями голкіпера суперника під час кутового. Проте вже через кілька хвилин господарі залишилися у меншості – через неспортивну поведінку з поля пішов Беніто Раман.

Матч так і завершився внічию, а Михайліченко не брав участі у резонансних епізодах. Після 15 поєдинків Андерлехт йде на 6-й сходинці з 22 очками.

Огляд матчу

Чемпіонат Бельгії, 15 тур

Андерлехт – Кортрейк 1:1

Голи: Сейнсбері (автогол), 51 – Гуйє, 36.