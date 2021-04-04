Михалик хотів покинути московський Локомотив через війну

Колишній захисник Динамо та збірної України Тарас Михалик розповів, як перейшов у Локомотив та як на нього вплинула Революція Гідності та війна.

За словами Михалика, варіант з Локомотивом виник після спілкування з білоруським фахівцем Леонідом Кучуком, а в Динамо він вже почав програвати конкуренцію.

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"Варіант з Локомотивом з'явився ще до Сьоміна – команду мав прийняти Кучук. Ми з ним зустрілися в Києві, посиділи, він сказав, що хоче бачити мене там. Вони знали, що я хочу йти з Динамо – був такий момент у кар'єрі, коли вже менше грав, більше помилявся. Не скажу, що вирішальну роль зіграла конкуренція з Відою, просто знав, що мені потрібно щось змінювати – почав рухатися не в той бік, пішов спад.

Були й інші варіанти, але зустріч з Кучуком все вирішила. Хоча при ньому я рідко грав. Він казав, що я граю у свій динамівський футбол, а у нього інша гра – він грає в короткий пас. Лише потім прийшов Сьомін", – розповів Тарас.

Також футболіст пригадав, як переглядав подію Майдану та як хотів розривати контракт з московським клубом.

"Коли ще був Майдан – я часто міг включити щось у себе на планшеті, а партнери питали: "Що ти це там вмикаєш?". Мені було цікаво, що відбувається в моїй країні. Коли вже війна почалася – часто питали, що і як. Тому що російське телебачення говорило одне, а питали, як насправді.

Були моменти, коли вже накипіло і хотів розривати контракт – але радили заспокоїтися і дограти, мовляв, "що ти собі там знайдеш, будеш закінчувати". Товариші по команді підтримували і говорили на цю тему: "Ти допомагаєш, як можеш, а все інше...", – додав футболіст.