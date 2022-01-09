Аль-Айн зазнав першої поразки в сезоні 2021/22. Команда Сергія Реброва програла прямому конкуренту в боротьбі за чемпіонство – Аль-Шарджі.

Фахівець зазначив, що його команда не зіграла на належному рівні та не виконала план на гру. Аль-Айн швидко пропустив два голи, після чого не зумів перевернути гру.

Цікаво Миколенко переконливо дебютував за Евертон: важкий старт, ефектний сейв і 120 хвилин на полі

Аль-Шарджа здобула переконливу перемогу та скоротила відставання від Аль-Айна, який очолює турнірну таблицю. Український наставник розуміє усю відповідальність та не збирається втрачати чемпіонство.

"Я хотів би подякувати вболівальникам Аль-Айна і запевняю, що ми чудово розуміємо, що від нас вимагається. В даний час ми зобов'язані перегорнути сторінку цього матчу, і працювати над аналізом виступу належним чином. Зараз уся наша увага зосереджена на наступному матчі в Кубку Президента", – сказав Ребров.