Ми заслуговували на перемогу: Забарний незадоволений нічиєю з чемпіонами світу

Україна в яскравому матчі розписала нічию зі збірною Франції. На думку захисника Динамо та "жовто-синіх" Іллі Забарного, наша команда цілком могла розраховувати і на перемогу.

На думку молодого футболіста, матч проти чемпіонів світу був дуже складним, але Україна достойно себе показала. "Жовто-сині" за вдалого збігу обставин могли навіть перемагати.

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Один з гольових моментів змарнував сам гравець, йому забракло технічного виконання.

Мав би забивати, але вдарив під м'яч. Ми розбирали Францію і бачили вільні зони на їхніх флангах. Ми так і забили – через фланг. Виходили на поле перемагати і віддавали всі сили. В атаці були моменти, але хотілось більшого,

– сказав Забарний.

Наша команда задоволена результатом, але для виходу на чемпіонат світу доведеться дуже постаратися. В нашому активі 5 очок, стільки ж має Фінляндія, в якої ще дві гри в запасі. У рамках групового етапу відбору ми зіграємо ще 3 матчі – проти фінів та двічі проти Боснії та Герцеговини.