Російська федерація визнала так звані "ДНР" та "ЛНР" та завела у псевдореспубліки свої регулярні війська. Україна та союзники готуються до можливості повномасштабного наступу росіян на Україну.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко одним з перших з усіх гравців збірної відреагував на загрозу вторгнення.

Цікаво Польща не хоче грати з Росією у Москві через агресію – ФІФА та УЄФА цинічно відмовчуються

Зірковий футболіст написав довгий пост на своїй сторінці в інстаграмі, який завершив словами:

Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні!

Зазначимо, що Англія вимагає в УЄФА перенести фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга через агресію РФ. Окрім того, Польща не хоче грати матч плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Росії у Москві та просить ФІФА не підтримувати політику РФ дозволом проводити матчі такого рівня.