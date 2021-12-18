Ми мали зреагувати інакше, – Шевченко розлючений черговою поразкою і безхарактерністю команди

У матчі 18 туру Серії А Дженоа знову зазнала поразки. Кривдником команди Шевченка став Лаціо.

На думку Андрія Шевченка, його команді варто проявляти більше волі до перемоги. Команда зупинилася вже після першого пропущеного гола, що й призвело до чергової поразки.

До теми Команда Шевченка поступилася у Римі – продовження жахливої смуги і вдала заміна

"Чому я розлючений? Ми могли краще впоратися з деякими ігровими ситуаціями. Команда здалася після першої помилки, так стається в останніх матчах. Могли краще відреагувати на гол. Але ми намагалися будувати атаки з глибини, створювати моменти.

Ми багато працюємо над грою низом, у Дженоа був хороший план на гру. Не вистачає впевненості у собі, з нею прийдуть і результати", – сказав Шевченко після гри.

Нагадаємо, після приходу Шевченка Дженоа не здобула в чемпіонаті жодної перемоги та здобула лише 1 очко у матчі з Удінезе. Команда перебуває на передостанньому місці у таблиці та може вилетіти у Серію В.