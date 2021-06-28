Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон поділився очікуваннями на матч проти України в 1/8 фіналу Євро-2020. Фахівець вважає своїх підопічних сильнішими за команду Шевченка.

Андерссон запевнив, що його команда добре вивчила збірну України, тому завтра розраховує лише на позитивний результат.

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Разом з тим спеціаліст зазначив, що попри фізичну перевагу над Україною його команді треба бути дуже обачною, адже в суперника достатньо класних футболістів.

В України є Ярмоленко, чиї удари дуже небезпечні, Маліновський, який виступає в Аталанті. У цій команді зібрано багато кваліфікованих виконавців, – сказав Андерссон.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 вже у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.