У матчі проти Чехії центральний захисник Сергій Кривцов отримав травму та попросив заміну. На поле вийшов лівий захисник Едуард Соболь, але Україна продовжила грати з трьома центрбеками та пропустила наприкінці гри.

На думку Петракова, схема гри збірної важливіша за будь-що. Оскільки відповідальність за результат несе саме він, то рішення про схему гри та інші командні дії має приймати він без будь-чиєї допомоги.

До теми Зайшов у роздягальню і сказав: "Ну так, хлопці, не можна", – Петраков про драму останніх хвилин

Чи важливіша схема гри збірної за кадри? А я повинен вам зателефонувати і питати, як грати? Чи як? Чому я повинен міняти схему? Скажіть мені – чому? Тому що ви хочете, щоб я змінив схему? Я ж головний тренер. Розумієте? Я головний тренер. Вам не подобається ця збірна. Не всім же я повинен подобатися,

– випалив Петраков на запитання журналіста.

Нагадаємо, в середині першого тайму Україна завдяки голу Корнієнка вийшла вперед, але за 20 секунд до фінального свистка пропустила гол.