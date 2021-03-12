Матвієнко пояснив провал Шахтаря у матчі з Ромою

На думку захисника Шахтаря Миколи Матвієнка, тренерський фактор Паулу Фонсеки відіграв ключову роль у протистоянні з римлянами.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував розгромний програш у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми.

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"Суперник добре нас вивчив і перекрив. Паулу Фонсека добре нас знає, через це і були труднощі. Мхітарян? Це кваліфікований гравець, футболіст дуже високого рівня. Генріх постійно просить вперед, тим самим смикає нашу оборону, відтягує", – сказав футболіст.

Також він пояснив провал "гірників" та два швидкі голи.

Що спричинило два голи за 4 хвилини? Не знаю. Можливо, трохи вимкнулися, розслабилися. Якась недоконцентрація. Наскільки я зрозумів, під час другого голу Ісмаїлі подумав, що свиснуть фол. А третій – наша давня проблема, стандарти", – додав Матвієнко.

Матч-відповідь між Шахтарем та Ромою відбудеться наступного четверга, 18 березня.