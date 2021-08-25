Марлос розповів про сімейні та фізичні проблеми: через них він "зав'язав" зі збірною України

Нещодавно хавбек Шахтаря Марлос, який прийняв українське громадянство, попрощався з "жовто-синіми". До цього його спонукало одразу декілька причин.

Як розповів натуралізований бразилець, прощання зі збірної України стало для нього болісним. Але разом з тим в його житті зараз багато подій, які заважають показувати найкращу гру у жовто-синій футболці.

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Я переживаю складний період у житті. У мене є деякі сімейні проблеми з рідними. Деякі фізичні обмеження, складності. Думаю, це саме той момент, коли потрібно подумати про себе, про клуб,

– сказав Марлос.

Футболіст пообіцяв завжди підтримувати Україну та вболівати за "жовто-синіх" у всіх змаганнях.

Марлос отримав український паспорт у 2017 році, дебютував у грі проти Косово. Загалом зіграв за Україну 26 матчів, забив 1 гол та віддав 6 асистів.