Марлос може неочікувано завершити кар'єру: зірці Шахтаря 33 роки

Схоже на те, що після завершення кар'єри у збірній України Марлос не надто довго феєритиме на клубному рівні. Футболіст може прийняти неочікуване рішення – завершити кар'єру.

Контракт Марлоса з донецьким Шахтарем завершується 31 грудня. "Гірники" готові продовжити співпрацю, але наразі футболіст відповідав відмовою, адже хоче повернутися до Бразилії.

Цікаво Ребров не хоче залишатися в Аль-Айні: українець піде проти волі шейхів

Разом з тим відмову почув і бразильський Сан-Паулу. Футболіст хоче не лише повернутися додому, а й зайнятися іншими справами, окрім футболу. "Триколірні" заявили, що готові відновити переговори, але наразі сам Марлос не поспішає з перемовинами та чітким визначенням свого майбутнього.

Зазначимо, що в поточному сезоні Марлос рідко грав усі 90 хвилин. Загалом він взяв участь у 15 матчах, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.