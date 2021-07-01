Маркевич вірить, що Україні під силу дійти до фіналу Євро-2020

Колишній тренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич задоволений грою команди Шевченка у матчі проти Швеції. На думку фахівця, "жовто-сині" можуть замахнутися на найвищі цілі.

На думку Маркевича, уся команда у протистоянні зі Швецією відіграла на найкращому рівні, але особливо виділялися Ярмоленко, Зінченко та Степаненко.

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Також фахівець вірить, що Україні під силу пройти шлях на Євро-2020 до самого кінця.

Чи може Україна вийти у фінал? Може, звичайно. Кожен з чвертьфіналістів може вийти в фінал, – переконаний він.

Також він додав, що шкодувати Швецію не можна, адже суперник вийшов з першого місця у групі та також хотів нас перемогти.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня, початок о 22:00.