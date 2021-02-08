Маркевич міг очолити турецький гранд: тренер назвав причину відмови

Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич міг спробувати свої сили у чемпіонаті Туреччини.

Мирон Маркевич був близьким до відновлення тренерської кар'єри. Фахівець вів перемовини з Галатасараєм, але сторони не дійшли згоди щодо стратегії побудови команди.

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Єдине, були переговори з Галатасараєм, але у мене був трохи інший підхід. Ми не домовилися. Справа була не в грошах, а в тому, що я був проти брати відіграних футболістів. А в Туреччині вони беруть тих, хто вже пограв, досвідчених. У них своя філософія, тому ми не домовилися.

А так чогось серйозного – нічого не було. З України теж не було, – сказав Маркевич.

Наразі Мирон Маркевич працює в УАФ. Його останнім місцем роботи був Дніпро, з яким він зміг дійти до фіналу Ліги Європи, в якому його підопічні у драматичному поєдинку поступилися Севільї з рахунком 2:3.