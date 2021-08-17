Маркевич хотів взяти в штаб збірної сина: нові подробиці перемовин щодо тренера збірної України

Мирон Маркевич заявляв про те, що місце тренера збірної йому не пропонували, через що він пішов з УАФ. Джерела стверджують, що переговори таки відбувались.

Журналіст Андрій Маліновський стверджує, що Мирон Маркевич міг очолити збірну, навіть відомий склад його потенційного тренерського штабу. Фахівець висував щодо цього свої умови.

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Одним з помічників Мирона Богдановича мав стати Сергій Ковалець. Також тренер хотів мати в штабі сина Остапа, який очолює Маріуполь. Він сподівався, що йому вдасться поєднувати дві посади.

Це були його умови, які він ставив асоціації, щоб національна команда могла якнайкраще виступити на чемпіонаті світу, – розповів Маліновський.

Нагадаємо, що сам Маркевич заявляв, що жодних переговорів з УАФ не вів, його поставили перед фактом, що команду очолить Ребров.

Тренера у "жовто-синьої" команди досі немає, а заявку команди на матчі кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції формував Комітет національних збірних, який після відходу Маркевича очолюють Олег Блохін та Олексій Михайличенко.