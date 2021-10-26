Колишній тренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич наразі перебуває у творчій відпустці. Перервати відпочинок завдяки запрошенню колишнього клубу наразі не вдасться.

Після відходу Андрія Шевченка зі збірної України тодішній голова Комітету національних збірних Мирон Маркевич сподівався, що посаду керманича "жовто-синіх" запропонують йому. Президент УАФ Андрій Павелко надав перевагу переговорам з Ребровим, які завершилися невдало, і в результаті команду очолив Олександр Петраков.

Цікаво Маліновский повернувся та інші сюрпризи, – Петраков назвав заявку на вирішальну гру проти Боснії

Маркевич образився на таке ставлення та вирішив піти з роботи в УАФ. Втім, надія, що тренера запросить оновлений Металіст, наразі дуже слабка.

Зрозумійте, некоректно обговорювати повернення Маркевича за головного тренера Олександра Кучера. Повернення в іншій ролі, ролі функціонера? Я дуже поважаю Мирона Богдановича, я його люблю... Але це питання поки не стоїть. Я не знаю планів Мирона Богдановича. Поки ми це питання не обговорювали. Давайте так сформулюємо,

– сказав президент харків'ян Олександр Ярославський.

Зараз Металіст під керівницвтом Кучера очолює турнірну таблицю у Першій лізі та має намір вже за підсумками цього сезону повернутися в УПЛ.