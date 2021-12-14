Манчестер Сіті знищує Лідс: Зінченко знову виходить у старті і опиняється в центрі скандалу
Джерело:24 канал
Хосеп Гвардіола випускає українця в основі у третьому матчі поспіль. Сіті не залишає шансів Лідсу.
Неприємності для гостей розпочалися на старті. Філ Фоден та Джек Гріліш відзначилися у воротах Лідса ще до 15-ї хвилини.
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Незабаром команда Марсело Б'єлси могла скоротити відставання. На 28-й хвилині партнери запустили на хід Рафінью, якого супроводжував Олександр Зінченко.
Боротьба Зінченка та Рафіньї / фото Getty Images
У боротьбі із суперником українець начебто зіграв рукою у штрафному майданчику. Проте рефері порушення не угледів (з боку Рафіньї, який хапав Зінченка за плече, також), а вже через кілька хвилин Кевін де Брюйне довів рахунок до розгромного.
У другому таймі Лідс зовсім посипався і пропустив ще чотири голи. Зінченко долучився до двох з них, коли брав участь у зародку результативних атак.
Завдяки перемозі Манчестер Сіті набирає 41 очко і продовжує лідирувати в АПЛ.
Чемпіонат Англії, 17 тур
Манчестер Сіті – Лідс 7:0
Голи: Фоден, 8, Гріліш, 13, де Брюйне, 32, 62, Марез, 49, Стоунз, 74, Аке, 78.