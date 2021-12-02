Манчестер Сіті переміг команду Джеррарда – Зінченко видав класний матч

Українець вперше у сезоні вийшов у старті на матчі АПЛ. І провів на полі усі 90 хвилин.

На 22-й хвилині Олександр отримав багато простору перед собою та наважився на дальній удар. І варто сказати, що пробив по воротах з правої – Еміліано Мартінес без проблем м'ячем заволодів.

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Та вже через п'ять хвилин Зінченко взяв участь у гольовій атаці. Фактично українець віддав передгольовий пас на Рахіма Стерлінга, який з лівого флангу відпасував на Рубена Діаша. Передача англійця виявилася не особливо комфортною, проте португалець пробив здалеку і влучив у ціль!

А перед самою перервою гості провели ідеальну контратаку. Фернандіньо довжелезною передачею запустив по флангу Габріела Жезуса, а той прострілив на Бернарду Сілву, який фантастично спіймав м'яч і пробив під поперечку.

Бернарду забиває / фото Getty Images

Друга половина зустрічі розпочалася із ще одного взяття воріт – цього разу забили підопічні Стівена Джеррарда. Ешлі Янг штовхнув Зінченка, який випустив м'яч за лицьову лінію. Штрафний? Ні, кутовий, після якого Астон Вілла забила. Зрештою, за увесь тайм на більше господарі не спромоглися.

Портал WhoScored оцінив гру Олександра п'ятою оцінкою у команді – 7,19.

Чемпіонат Англії, 14 тур

Астон Вілла – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Уоткінс, 47 – Рубен Діаш, 27, Бернарду Сілва, 43.