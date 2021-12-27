Манчестер Сіті влаштував гольову феєрію у матчі з Лестером. "Містяни" здобули перемогу з рахунком 6:3.

Український універсал провів на полі увесь матч 19 туру АПЛ. Втім, відзначитися результативними діями йому не вдалося.

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Статистичний портал SofaScore оцінив Зінченка оцінкою 6,2. Це найнижчий показник у складі "містян".

Зазначимо, у поточному сезоні Олександр зіграв 7 матчів, на його рахунку 1 результативна передача.