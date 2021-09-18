Манчестер Сіті без Зінченка сконфузився проти Саутгемптона

У матч 5 туру АПЛ Манчестер Сіті розписав нульову нічию з Саутгемптоном. Схоже на те, що без Олександра Зінченка команді Гвардіоли перемагати не так легко.

АПЛ, 5-й тур

Манчестер Сіті – Саутгемптон – 0:0

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Підопічні Хосепа Гвардіоли на "Етіхаді" не зуміли впоратися із Саутгемптоном. "Святі" виявилися міцним горішком, розколоти який виявилося не так легко.

Українець Олександр Зінченко у заявку на матч не потрапив. На нього вилилося багато критики після матчу з РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів, але схоже на те, що попри недоліки в обороних діях Алекс дає команді більшу глибину дій, аніж команда може створити без нього.

Сіті має в активі 10 очок та відпустив вперед Ліверпуль, який спокійно розібрався з Крістал Пелас та має в активі 13 очок.