Малиновського не вистачатиме збірній, – Соболь прокоментував відсутність партнера у списку

Едуард Соболь розповів про адаптацію в ігровій моделі Олександра Петракова. Також захисник "синьо-жовтих" поділився думками щодо заявки тренерського штабу на жовтневі матчі.

"Це рішення тренера, я не повинен нічого коментувати, – каже Соболь. – Звичайно, такого футболіста, як Руслан Малиновський, буде не вистачати збірній. Дуже хороший і сильний футболіст. Упевнений, що він надалі допоможе збірній".

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Також Едуард припустив, чи зможе Олександр Петраков змінити свою думку:

Я цього не знаю. Якщо і повинні просити, то такі, як Ярмоленко, Пятов – вони мають розмовляти з тренером, якщо таке буде.

Крім того, захисник Брюгге та національної команди розповів про адаптацію до схеми Олександра Петракова. "Вона не нова для мене. Ми її використовували в Брюгге, я грав п'ятим атакувальним захисником. Я комфортно почуваюся у цій тактиці. Я працював з цим тренером до цього – знаю його особисто і його вимоги", – сказав Едуард Соболь.