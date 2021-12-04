Шалена перестрілка Наполі та Аталанти: Маліновський ділить звання найкращого гравця матчу

Зустріч третьої та четвертої команд Серії А стала святом атакувального футболу. Руслан Маліновський відіграв 73 хвилини і відзначився фантастичним голом.

Вже на 7-й хвилині гості відкрили рахунок. Дуван Сапата стягнув на себе на лівому фланзі двох суперників і комфортно викотив під удар Маліновському. Українець у дотик запустив свою ракету точно в ціль – неймовірна краса!

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Проте ще до перерви неаполітанці відігралися. Затяжна атака завершилася двома ударами Пьотра Зелінські. Якщо перша спроба поляка була заблокована Хосе Луїсом Паломіно, то добивання Зелінські виявилося результативним.

А на старті другої половини Наполі вийшло вперед. Дріс Мертенс вирвався на побачення з Хуаном Муссо і пробив повз воротаря. На 66-й хвилині бергамаски рахунок зрівняли. Меріх Демірал отримав класну передачу з глибини від Рафаеля Толоі та ідеально пробив з гострого кута.

На цьому команди не зупинилися і продовжили феєрію. Точніше, продовжила Аталанта. Йосіп Ілічіч віддав розкішну ноу-лук передачу на Ремо Фройлера, а той несильно пробив під руку Давіду Оспіні. Через кілька хвилин тренерський штаб гостей зняв з гри Маліновського, а вболівальники голів більше не бачили.

Портал Whoscored оцінив дії Руслана високою оцінкою 8,04. Аналогічний показник у його партнера Дувана Сапати.

Відео гола Маліновського

Чемпіонат Італії, 16 тур

Наполі – Аталанта 2:3

Голи: Зелінські, 40, Мертенс, 47 – Маліновський, 7, Демірал, 66, Фройлер, 71.