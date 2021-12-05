Маліновський йде на унікальний рекорд, попереду – лише Мессі

Голи з-за меж штрафного майданчика стали своєрідною "візитівкою" українського хавбека Руслана Маліновського. За цим показником він один з найкращих у Європі.

У матчі 16 туру Серії А українець вразив ворота Наполі. Цей гол став для нього 13-м після дальнього удару, відколи він грає за Аталанту.

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За цим показником у топ-5 лігах Руслана випереджає лише володар 7-ми "Золотих м'ячів" Ліонель Мессі. На рахунку зіркового аргентинця 18 голів з-за меж штрафного майданчика за цей період.

Нагадаємо, перемога над Наполі дозволила Аталанті набрати 34 очки та залишитися на 4 місці у турнірній таблиці Серії А. Від Мілана, який очолює таблицю, бергамасків відділяє лише 4 пункти.