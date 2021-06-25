Маліновський в топі гравців Євро-2020 за небезпечними моментами
25 червня 2021 , 13:37Читать новость на русском
Джерело:Squawka
Хавбек збірної України Руслан Маліновський поки не відзначився голами на континентальній першості. Але цифри говорять про те, що саме він створює найбільшу кількість небезпечних моментів поблизу воріт суперника.
Найбільше небезпечних моментів на матчах Євро-2020 створили Кевін де Брюйне (Бельгія), Давід Алаба (Австрія), П'єр-Еміль Хьойберг (Данія) та Ендрю Робертсон. В активі кожного створення 9 небезпечних моментів.
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На 5 місці опинився Руслан Маліновський, який створив 8 можливостей для взяття воріт.
У рейтингу гольових шансів Руслан також зайняв 5 сходинку із показником в 3 бали.