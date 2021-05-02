Маліновський став найкращим гравцем Серії А за версією авторитетного порталу

2 травня 2021 , 11:45
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Джерело:

WhoScored

Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський продовжує збирати нагороди. Хавбек своєю грою завоював звання найкращого футболіста італійського чемпіонату.

Авторитетний портал WhoScored вважає українця Руслана Маліновського найкращим у Серії А за підсумками квітня.

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Статистична феєрія Руслана – 3 голи та 5 асистів – дозволили йому отримати від ресурсу оцінку 8,2. Це найвищий показник серед всіх футболістів, які потрапили у символічну збірну місяця. 

Зазначимо, вже сьогодні Руслан може поповнити свою скарбничку результативних дій – о 16:00 Аталанта зіграє проти Сассуоло. 

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Автор: Ярослав Сиваківський