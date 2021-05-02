Маліновський продовжив космічну серію, проте Аталанта втратила очки: відео

У сьомому матчі поспіль Руслан відзначився результативною дією. Щоправда, цього виявилося замало для перемоги бергамасків над Сассуоло.
У середині першого тайму гості залишилися у меншості. Голкіпер Аталанти П'єрлуїджі Голліні заблокував нападника господарів Джеремі Бога і побачив перед собою червону картку.
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Проте вже через десять хвилин гості відкрили рахунок. Руслан Маліновський у дотик вивів на ударну позицію Робіна Госенса, а той потужно пробив! В останніх семи турах українець не залишає поле без результативних дій – 4 голи і 5 асистів.
Ще до перерви Маліновський міг оформити другу гольову передачу, проте м'яч у воротах Сассуоло після подачі Руслана опинився з порушенням правил – офсайд.
Друга половина розпочалася для Аталанти з капітуляції. На 50-й хвилині Рафаель Толої збив Хамеда Траоре у штрафному майданчику. Пенальті реалізував Доменіко Берарді.
Аталанта могла вирвати перемогу. На 75-й хвилині Марлон привіз пенальті за фол проти Луїса Мурієля і був вилучений з поля. Проте сам постраждалий схибив і не зумів пробити голкіпера. Нічия, яка коронувала Інтер – вперше з 2010-го року міланці стали чемпіонами Італії.
Гольовий пас Маліновського
Чемпіонат Італії, 34 тур
Сассуоло – Аталанта 1:1
Голи: Берарді (пен.), 52 – Госенс, 32.