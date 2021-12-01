Маліновський отримав гарні новини про тренерський місток Аталанти
Джерело:Football Italia
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні ще довго тренуватиме Руслана Маліновського. Клуб та фахівець підписали нову угоду про співпрацю.
Джан П'єро Гасперіні вже поставив свій підпис під новим контрактом з Аталантою. Угода розрахована до 2024 року з можливістю продовження ще на один сезон.
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Ми домовилися ще влітку, а сьогодні вранці завершили оформлення документів. Гасперіні – правильна людина для нашого проєкту, –
сказав Президент Аталанти Лука Перкассі.
Гасперіні став головним тренером Аталанти у червні 2016 року. Під його керівництвом команда провела 259 матчів, 136 разів святкувала перемогу, 65 разів зіграла внічию та зазнала 57 поразок.
Завдяки цьому тренеру Аталанта перетворилася з борця за виживання у Серії А до постійного учасника Ліги чемпіонів. До перетворення команди долучився й український хавбек Руслан Маліновський.