Аталанта розписала нульову нічию з міланським Інтером. Український хавбек Руслан Маліновський не потрапив навіть у заявку команди.

Як повідомляють ЗМІ, лідер Аталанти Руслан Маліновський ще не має зеленого сертифіката про вакцинацію. За правилами Серії А, без нього брати участь у матчах чемпіонату та Кубка заборонено.

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Маліновський вже отримав першу дозу вакцини, але дозвіл грати отримає лише через 15 днів після процедури. Таким чином, Руслан не зможе допомогти команді у виїзному матчі проти Лаціо, який відбудеться 22 січня.

У поточному сезоні Серії А Маліновський взяв участь у 18 матчах, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі. Аталанта перебуває на 4 місці у турнірній таблиці. Відстань від Наполі складає 1 очко, від Мілана – 6, а Інтер відірвався від бергамасків на 8 залікових пунктів.