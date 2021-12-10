Маліновський – в команді найкращих у груповому етапі Ліги чемпіонів

10 грудня 2021 , 12:32
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Джерело:

WhoScored

Українських хавбек Аталанти Руслан Маліновський вийшов на заміну у матчі проти Вільяреала. Цього часу йому вистачило, щоб забити гол та стати одним з найкращих на полі.

Статистичний портал WhoScored назвав свою версію команд груп Ліги чемпіонів. В команді групи F знайшлося місце і для українського хавбека Руслана Маліновського.

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За час групового етапу ЛЧ Руслан зіграв 5 матчів та забив 1 гол. Його оцінка склала 7,1. 

Нагадаємо, Аталанта зайняла третє місце в групі F та продовжить свій шлях у Лізі Європи. 

Автор: Ярослав Сиваківський