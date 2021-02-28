Маліновський голом допоміг Аталанті перемогти Сампдорію: відео

Українець відкрив рахунок красивим ударом у фірмовому стилі.

Джерело: 24 канал

Руслан вийшов у стартовому складі бергамасків на матч у Генуї. Під завісу першого тайму українець обігрався із Луїсом Мурієлем, ввірвався у штрафний майданчик і смачно пробив з лівої.

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У середині другої половини зустрічі Аталанта збільшила перевагу – Робін Госенс скористався пасом Йоахім Мехле.

Маліновський був замінений на 83-й хвилині і отримав від WhoScored третю оцінку у команді – 7,84. Також Руслан здійснив три удари по воротах і виконав дві ключові передачі. Загальний відсоток точності – 78,6.

Перемога дозволила Аталанті піднятися на четверте місце – у команди Маліновського 46 очок.

Гол Маліновського

Чемпіонат Італії, 24 тур

Сампдорія – Аталанта 0:2

Голи: Маліновський, 40, Госенс, 70.