Маліновський асистом допоміг Аталанті здобути важливу перемогу: ефектне відео

Українець вийшов у старті бергамасків і відіграв 63 хвилини. Його команда перемогла Сассуоло з рахунком 2:1.

Одна з перших атак господарів завершилася взяттям воріт. Руслан Маліновський сильно і прицільно прострілив з правого флангу. Пасом українця скористався Робін Госенс, який відправив м'яч у ціль.

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Незабаром рахунок подвоїв Давіде Дзаппакоста. Руслан знову взяв участь у зародку гольової атаки, яку завершували Дуван Сапата та Дзаппакоста. Втім перед самою перервою Доменіко Берарді скоротив відставання. Зрештою, на більше Сассуоло не вистачило.

Варто додати, що портал WhoScored нагородив Маліновського оцінкою 7,57. Це другий найкращий результат серед усіх гравців після Дзаппакости, у якого 7,80.

Перемога дозволила Аталанті суттєво піднятися вверх у турнірній таблиці – 10 очок і проміжне четверте місце.

Відео гола Маліновського

Чемпіонат Італії, 5 тур

Аталанта – Сассуоло 2:1

Голи: Госенс, 3, Дзаппакоста, 37 – Берарді, 44.