Маленький покидьок та вусатий півень, – Кривцов пройшовся по агресорах та вірить у перемогу

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов налаштований позитивно. Футболіст пишається своїм народом.

Кривцов засуджує дії загарбників та захоплюється відвагою української армії. Відповідний допис Сергій опублікував напередодні.

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"Дуже складно дивитись на те, що зараз відбувається в нашій країні! Дуже страшно прокидатись не від сонячного проміння в око, а від моторошного звуку снаряду за вікном! Дуже соромно за те, що таке трапляється в 21 сторіччі, хоча ми давно не мисливці-збирачі. Але яка гордість дивитися на дії нашої армії, на єдність всієї країни, на відвагу наших хлопців і продумані дії наших командирів! Хто б що не казав, нам все під силу, перемога буде за нами, який би план не намалювали у себе в голові маленький покидьок та вусатий півень, яких ненавидить весь світ! Разом ми сила! Слава Україні!" – написав футболіст.

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