Людину кинули під танк, – Шаран вражений мужністю та витримкою Петракова
Джерело:Meta-ratings
Олександр Петраков, який очолив збірну у скрутний момент, зумів здобути путівку в плей-офф відбору на ЧС-2022. Фахівцеві за короткий період довелося вислухати як критику, так і дефірамби.
На думку колишнього тренера Олександрії Володимира Шарана, приставка "в.о." при призначенні Петракова була незрозумілим рішенням УАФ. Такої практики немає ніде у світі.
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Людину кинули, грубо кажучи, під танк. І він впорався з цим завдання. Петраков заслужив на те, щоб бути головним тренером збірної України,
– переконаний Шаран.
Також фахівець відзначив ставлення позитивне команди до нового тренера. За короткий термін йому вдалося здобути не лише авторитет, а й усебічну підтримку.
Нагадаємо, вже незабаром розпочнеться жеребкування раунду плей-офф відбору на Мундіаль в Катарі. Свого суперника дізнається і збірна України.