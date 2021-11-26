Людину кинули під танк, – Шаран вражений мужністю та витримкою Петракова

26 листопада 2021 , 17:30
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Олександр Петраков, який очолив збірну у скрутний момент, зумів здобути путівку в плей-офф відбору на ЧС-2022. Фахівцеві за короткий період довелося вислухати як критику, так і дефірамби.

На думку колишнього тренера Олександрії Володимира Шарана, приставка "в.о." при призначенні Петракова була незрозумілим рішенням УАФ. Такої практики немає ніде у світі. 

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Людину кинули, грубо кажучи, під танк. І він впорався з цим завдання. Петраков заслужив на те, щоб бути головним тренером збірної України,
– переконаний Шаран. 

Також фахівець відзначив ставлення позитивне команди до нового тренера. За короткий термін йому вдалося здобути не лише авторитет, а й усебічну підтримку. 

Нагадаємо, вже незабаром розпочнеться жеребкування раунду плей-офф відбору на Мундіаль в Катарі. Свого суперника дізнається і збірна України. 

Автор: Ярослав Сиваківський