Людина відразу включилася, забиває, – експерт хвалить Яремчука, але пророкує труднощі в Бенфіці

Ексфутболіст Бенфіки Сергій Кандауров, який виступав у складі "орлів" наприкінці 90-х під керівництвом Грема Сунесса, Юппа Хайнкеса та Жозе Моурінью, оцінив виступи Романа Яремчука у складі лісабонської команди. Кандауров схвально відгукується про земляка.

Ексфутболіст зізнався, що впевнений дебют Романа Яремчука здивував його. Такий старт у новій команді від нападника збірної України виявився неочікуваним для Сергія Кандаурова.

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Чесно кажучи, це несподівано для мене. Португальський чемпіонат дуже складний, – зазначає Кандауров. – І так відразу увійти в нього дуже нелегко. Але якщо ти легіонер і тебе купили за великі гроші, значить ти повинен відразу виправдовувати інвестиції. Це у нас кажуть, що треба почекати півроку, адаптації всякі... Людина відразу включилася, забиває – це тішить. Однак чемпіонат довгий і непростий – думаю, труднощі у нього виникнуть. Сподіваюся, що Роман міцний хлопець і з усім впорається.

Також Сергій Кандауров пригадав свій досвід виступів у Бенфіці.

"Яремчук приїхав з Бельгії, а я – з Ізраїлю. На той момент в команді було 8 англійців. Відверто кажучи, з [росіянином] Овчинниковим практично не спілкувалися. У Сергія був агент, який не особливо дозволяв йому контактувати зі мною. Мовляв, у наших земляків слава була не дуже гарна, як у порушників режиму. В основному, я розмовляв англійською, а ще швидко вивчив португальську. Крім того, я грав постійно практично без розкачки, поки травму не отримав", – каже Сергій Вікторович.

У Лісабоні українець працював з легендарним Юппом Хайнкесом і пригадав цікавий епізод:

Хайнкес – напевно, мій улюблений тренер, з яким доводилося працювати. Він дуже добре до мене ставився, по-батьківськи, з любов'ю – і це було взаємно. Потім він зізнався, що у нього особливе ставлення до України. У нього або коріння звідси, або ще щось. Хайнкес говорив, що ставиться до України з великою любов'ю. Плюс і в футбольному плані я намагався тримати рівень, а тренер мене підтримував, і я стабільно грав у складі.

Сергій Кандуров підписав контракт з Бенфікою у 1997-му році і провів там кілька десятків матчів. Також в активі вихованця харківського футболу 6 поєдинків за українську національну команду.