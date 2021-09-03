Люди деякі не розуміють, але я звик, – Пятов прокоментував пропущені голи від Казахстану

Голкіпер національної команди розповів про поєдинок у Нур-Султані. Також найбільш віковий футболіст "синьо-жовтих" поділився деталями підготовки збірної до гри з Францією.

"У матчі з Казахстаном у багатьох моментах не вдавалося зіграти так, як хотілося, – каже Пятов. – Помилки були як індивідуальні, так і технічні, і тактичні. Бувають такі поєдинки. Якщо не забиваєш ти, то забивають тобі. Якби після першого голу таки вдалося відзначитися вдруге й утретє, усе склалося б по-іншому. А так – десь розслабилися, десь не дотрималися, десь не забили, і це призвело до такого результату".

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Голкіпер "синьо-жовтих" пояснив причину пропущених голів на "Астана Арені":

У мене є тренер воротарів, є головний тренер. Вони оцінюють мою гру. Але скажу, що ті удари були зовсім не легкими, незважаючи на те, що в ближній кут. Звичайно, не буває м'ячів, що не беруться, і воротар мав іх відбивати. Так, я міг десь краще зіграти, але... Знаєте, знав би, куди будуть бити, стояв би саме там! А він влучив мені в мертву зону, це розумію і я, і тренери. Люди деякі не розуміють, але нічого. Я до цього звик.

Андрій вважає, що у підсумковому результаті винна вся команда:

Тут була ціла низка помилок. Необов'язково все вішати на когось одного. Усе пішло починаючи з наших нападників, з усієї ситуації. Там виконували аут – чому не стати вище, чому не накрити суперника? Далі програли боротьбу – ціла низка всього. Звичайно, усі бачать винними останніх, хто не втримав суперника й хто пропустив. Треба глибше розбиратися, і тренери це знають, і команда розуміє. Це колективна відповідальність. Ми ж не кажемо, у скількох моментах ми не забили, мовляв, наступного разу. А в нас, воротарів, права на помилку немає.

У суботу Україна прийме вдома Францію. Пятов вважає, що фактор присутності власних вболівальників матиме важливе значення.

"Наразі ми готуємося до Франції, ідуть теоретичні заняття. Переглядаємо матчі триколірних, той же останній – із Боснією і Герцеговиною, де вони зіграли 1:1. І ми також із ними зіграли з таким рахунком. Їхніх футболістів знає весь світ. Ми в курсі, приблизно як вони грають. Будемо пильними, закриватимемо їх, підстраховуватимемо, а в нас момент точно буде. Усе ж таки граємо в себе вдома, перед своїми вболівальниками. Думаю, наш стадіон нам допоможе. Ми маємо бути єдиним цілим", – сказав український кіпер.

Матч з командою Дідьє Дешама відбудеться 4 вересня о 21:45 на НСК "Олімпійський".