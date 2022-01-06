Лунін зіграв за Реал: перша перемога, втеча від дежавю і ложка дьогтю: відео пропущеного гола

Андрій Лунін провів свій другий офіційний поєдинок за Реал. Як і рік тому, наш воротар протистояв Алькояно в 1/16 фіналу Кубку Іспанії. Цього разу мадридці уникнули неприємної сенсації.

Господарі взялися перевіряти реакцію Луніна вже на перших хвилинах. Спочатку Андрій перевів м'яч на кутовий після хитрого удару під поперечку. А розіграш корнера ледве не став фатальним. Ворота мадридців врятував Едуарду Камавінга, який опинився на шляху м'яча. Здавалося, Лунін ситуацію вже не контролював.

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Натомість протягом всього першого тайму українець якісно виконував свою роботу, проте трохи нервував. Проявлялося це у неточних передачах та введенні м'яча. А перед самою перервою забив Реал. Едер Мілітао скористався помилкою оборони та 42-річного голкіпера Хосе Хуана Фігуейраса і головою вразив ціль.

У другому таймі представнику третього дивізіону вдалося відновити паритет. Дані Вега прибрав двох опонентів і пробив під перекладину. Лунін почав завалюватися до удару, кінчиками пальців до м'яча доторкнувся, та не врятував.

Сценарій зустрічі страшенно лякав дежавю. 20 січня минулого року Реал вже грав проти Алькояно в Кубку і поступився. На гол Едера Мілітао (як і тепер) андердог відповів двічі і вибив мадридців з турніру. Такою була єдина до сьогодні офіційна гра Луніна за "галактікос".

Однак Асенсіо, а потім Іско (з курйозною допомогою голкіпера Алькояно) заспокоїли своїх вболівальників голами і принесли перемогу гостям. Реал взяв реванш у незручного суперника.

Відео пропущеного гола Андрієм Луніним

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Алькояно – Реал 1:3

Голи: Дані Вега, 66 – Едер Мілітао, 39, Асенсіо, 76, Хосе Хуан (автогол), 78.