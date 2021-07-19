Реал розписав нічию у товариському матчі проти Райо Вальєкано. Свій ігровий час отримав і український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін, який провів на полі весь матч.

Товариський матч

Реал Мадрид – Райо Вальєкано – 1:1

Голи: Іско (пен) – Чуст (АГ)

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Український голкіпер Реала Андрій Лунін став єдиним гравцем королівського клубу, який провів на полі увесь матч проти Райо. На жаль, зберегти ворота сухими йому не вдалося – Чуско записав на свій рахунок автогол.

Втім, цей матч запам'ятається Андрію надовго – другий тайм Лунін провів на полі з капітанською пов'язкою.

Нагадаємо, Ов'єдо хотів орендувати Луніна, але Андрій вирішив залишитись на Сантьягу Бернабеу та боротися за місце в основі із зірковим Тібо Куртуа.