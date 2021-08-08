Лунін видав казковий матч проти Мілана: "сейв Супермена" та ворота на замку

Реал з Міланом у товариському матчі сильнішого не виявили. "Сухий" матч став заслугою і українського голкіпера Андрія Луніна.

Товариський матч

Мілан – Реал – 0:0

Нереалізований пенальті: Бейл, 41

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Місце у стартовому складі на матч проти Мілана Карло Анчелотті довірив зірковому Тібо Куртуа, який повернувся з відпустки після Євро-2020. Також у складі "вершкових" дебютував Давід Алаба.

У першому таймі команди обмінялися гострими випадами, найкращим з яких було право Реала на пробиття пенальті. Прекрасну нагоду відзначитися змарнував Гарет Бейл.

На другий тайм Реал вийшов одразу з кількома замінами, а місце у воротах зайняв Андрій Лунін. Саме його сейв після удару Браїма Діаса став одним з найбільш яскравих моментів матчу. Український голкіпер ще декілька разів вступав у гру та зумів втримати свої володіння на замку. Партнери Андрія "розмочити" рахунок не зуміли, у підсумку – нульова нічия.