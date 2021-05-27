Український воротар Реала Андрій Лунін подякував за роботу Зінедіну Зідану, який покинув тренерський місток команди.

Лунін запевнив, що отримав багато знань за час роботи з Зіданом та побажав зірковому французу успіхів у подальшій кар'єрі.

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Дякую, містере, за цей рік. Було приємно працювати з легендою, я отримав багато знань. Дякую за поради. Удачі на наступному етапі вашого життя, – написав Лунін.

Нагадаємо, за час роботи Зідана у Реалі українець провів лише один офіційний матч, в якому "вершкові" сенсаційно програли Алькояно та вилетіли з Кубка Іспанії.