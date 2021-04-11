Лунін порівняв Зідана та Шевченка: що спільного у кумирів мільйонів

Голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін порівняв роботу Зінедіна Зідана та Андрія Шевченка. Де в чому молоді фахівці схожі.

За словами Луніна, обидва тренери дуже сучасні, але використовують різний підхід підготовки до матчів. Разом з тим, специфіка роботи у клубі та збірній надто різна.

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"Вони схожі в тому, що це молоді сучасні тренери. Підхід до тренувань та ігор у них в чомусь схожий.

Але різниця в тому, що в Мадриді у нас не так багато теоретичних занять. Але вони є. Напевно, це пов'язано з тим, що в Реалі більше часу на підготовку до ігор. Дуже важко порівнювати. Два різних тренери. Один у збірній, інший у клубі. Різна специфіка роботи у них.

До слова, Шевченко під час тренувань бере участь у багатьох ігрових, бігових моментах. Зідан також, буває, в квадрат грає. У футбол може зіграти на тренуванні, якщо потрібно. Виходить і грає", – сказав Лунін.