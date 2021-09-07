Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін знову в обоймі Карло Анчелотті. Українець знову тренується після того, як хворів на COVID-19.

Близько двох тижнів тому Лунін здав позитивний тест на коронавірус. Реал ізолював футболіста у готелі, біля нього завжди був лікар.

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Втім, Андрій не відпочивав та як міг підтримував форму. Зараз українець цілком здоровий та повернувся у загальну групу Реала.

Наступний матч "вершкові" зіграють проти Сельти 12 вересня.