Лунін отримав статус основного голкіпера Реала: втішний сигнал для українця

Мадридський Реал під керівництвом Карло Анчелотті почав готуватися до нового сезону. Однією з головних фігур підготовки "вершкових" стане Андрій Лунін.

Учора мадридський Реал вийшов з відпустки та розпочав підготовку до сезону 2021/22.

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Прибув у розташування команди і український голкіпер Андрій Лунін. Оскільки Тібо Куртуа приєднається до команди не раніше, ніж через 3 тижні, роль основного воротаря у рамках підготовки команди до нового сезону випаде саме Луніну.

Нагадаємо, що Андрій провів у складі Реала лише один матч, та й то не надто вдало – команда сенсаційно програла Алькояно в 1/16 Кубка Іспанії.