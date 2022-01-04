Лунін готується вийти в основі на матч Кубка: яскраве відео тренування Реала

Андрій Лунін нарешті отримає такий довгоочікуваний шанс. Карло Анчелотті пообіцяв йому місце в основі на кубковий матч проти Алькояно.

Завтра, 5 січня, мадридський Реал в 1/16 фіналу Кубка Іспанії зіграє проти Алькояно. Наставник "вершкових" Карло Анчелотті пообіцяв, що Андрій Лунін вийде на поле у стартовому складі.

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Цей матч стане першим для голкіпера у поточному сезоні. Нагадаємо, минулого року Алькояно сенсаційно вибив Реал з турніру на цьому ж етапі, ворота королівського клубу тоді також захищав Андрій Лунін.