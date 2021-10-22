Ліга націй 2022/23: хто може стати суперником збірної України

Вже незабаром, 16 грудня, відбудеться жеребкування Ліги націй сезону 2022/23. "Жовто-сині" гратимуть у дивізіоні В.

Разом з нами у першому кошику дивізіону В опинилися Швеція, Боснія і Герцеговина та Ісландія. З цими командами "жовто-сині" точно не гратимуть, як і зі збірною Росії.

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З другого кошика нам може випасти Фінляндія, Норвегія або Шотландія. Третій кошик може подарувати нам у суперники Ізраїль, Румунію, Сербію або Ірландію. З четвертого кошика жеребкування обере нам Словенію, Чорногорію, Албанію чи Вірменію.

Матчі першого туру Ліги націй 2022/23 заплановані на 2 – 4 червня 2022-го. Останній тур пройде на початку вересня наступного року.

У попередньому розіграші Ліги націй Україна грала у дивізіоні А. Технічна поразка від Швейцарії через ніби-то спалах коронавірусу у таборі "жовто-синіх" опустила нас у дивізіон В.

Ліга А:

Кошик 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія.

Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина.

Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія.

Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина.

Ліга B:

Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Ліга С:

Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія.

Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія.

Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово.

Кошик 4: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Гібралтар, Фарерські острови.

Ліга D:

Кошик 1: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Ліхтенштейн, Мальта.

Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра.