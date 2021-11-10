Лідери збірної України можуть опинитися у Дженоа вже цієї зими: Шевченко обговорив трансфери

Новий головний тренер Дженоа Андрій Шевченко хоче підсилити команду футболістами збірної України. Боси клубу готові виділити потрібні для цього кошти.

Олександр Зінченко та Віталій Миколенко є пріоритетною ціллю для Дженоа. Андрій Шевченко дуже хоче бачити своїх колишніх підопічних у новій команді.

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Фахівець попросив босів "грифонів" здійснити трансфери вже цієї зими, на що отримав "зелене світло".

Скоріш за все, Дженоа спробує придбати Віталія Миколенка на постійній основі. Що стосується Зінченка, то клуб розглядає можливість оренди хавбека. Повідомляється, що Шевченко готовий особисто взяти участь у переговорах та вмовити гравців приєднатися до його нового проєкту.

Зазначимо, що Миколенко отримав травму та ризикує не зіграти у поточному році. Що стосується Зінченка, то після травми він втратив місце в основі Манчестер Сіті та лише зрідка виходить на заміну.