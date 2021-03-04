Легія вилетіла з Кубка: Русин дебютував, Шабанов провалив матч: відео

У середу, 3 березня, лідер польської Екстракляси поступився у рідних стінах П'ясту у чвертьфіналі турніру. Українці Артем Шабанов та Назарій Русин взяли участь у поєдинку.

Джерело: 24 канал

Захисник Артем Шабанов вийшов у старті господарів і вже на 8-й хвилині взяв участь у гольовому епізоді. Українець перервав головою подачу у штрафний майданчик. Якщо з першою хвилею атаки оборона Легії впоралася, та все завершилося голом футболіста П'яста Якуба Сверчока.

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На 61-й хвилині у гру вступив Назарій Русин, а незабаром Легія відновила паритет. Проте останнє слово було за гостями. Шабанов невдало скинув на Матеуша В'єтеску, який застиг у напів позиції. Цим сповна скористався португалець Тьяго Алвеш – він реалізував вихід віч-на-віч з воротарем і вивів П'яст у півфінал.

Шабанов важко переживав результативну помилку і довго залишався лежати на газоні після поєдинку. Підбадьорити українця вирішив суперник – іспанський легіонер команди із Глівіце Жерар Бадія.

Огляд матчу

Кубок Польщі, 1/4 фіналу

Легія – П'яст 1:2

Голи: Рафаель Лопес, 66 – Сверчок, 8, Тьяго Алвеш, 78.