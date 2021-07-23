Легендарний Рева відновлює футбольну кар'єру: за кого гратиме ветеран

Колишній воротар київського Динамо та збірної України Віталій Рева незабаром знову стане у рамку. Попри солідний вік футболіст вважає, що зможе стати корисним на футбольному полі.

Лівий берег, який незабаром дебютує у Другій лізі України, запросив в команду досвідчених футболістів, з допомогою який хоче підвищитися у класі.

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Склад команди справді найкраще говорить про великі амбіції команди. У сезоні 2021/22 кольори команди будуть захищати воротарі Віталій Рева і Антон Ситников, польові гравці Олександр Акименко, Віктор Берко, Сергій Воронін, Олександр Гуськов, Андрій Запорожан, Микола Іщенко, Олег Карамушка, Володимир Коваль, Павло Ксьонз, Василь Курко, Тарас Пінчук і Артем Старгородський.

Зазначимо, що Віталію Реві Зараз 46 років, раніше він захищав ворота Динамо, київського Арсенала та збірної України.