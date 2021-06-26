Легендарний Анчелотті назвав головну проблему збірної України на Євро-2020

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті поділився думками щодо збірної України на Євро-2020. Наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко колись грав під керівництвом легендарного фахівця.

На думку Анчелотті, команда України показує дуже хороший футбол, але здобути позитивний результат нашим гравцям заважає один аспект.

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Я хотів би згадати Україну Шевченка та Тассотті, яка зуміла пройти у плей-офф Євро-2020. У гравців з цієї країни лише один дефект: вони мають проблеми з концентрацією уваги впродовж усього матчу, – вважає Анчелотті.

Нагадаємо, Україні вдалося пройти у плей-оф Євро-2020 завдяки потраплянню у четвірку найкращих третіх команд. На стадії групового етапу "жовто-сині" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1).

В 1/8 фіналу команда Шевченка зіграє проти Швеції. Матч відбудеться 29 червня.