Кухаревич дебютував за Труа в матчі проти зіркового ПСЖ

У першому турі французької Ліги 1 Труа вдома мінімально поступився ПСЖ. У складі господарів дебютував 19-річний український форвард Микола Кухаревич.

Ліга 1, 1-й тур

Труа – ПСЖ – 1:2

Голи: Ель-Хаджам, 9 – Хакімі, 19, Ікарді, 21

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Старт матчу проти грізного суперника видався Труа більш ніж вдалим – Ель-Хаджам точним ударом відкрив рахунок у матчі. Втім, радість тривала недовго – ПСЖ дуже швидко не лише відновив паритет, а й вийшов вперед.

Парижани спокійно на класі дотримали рахунок до фінального свистка. На 80-й хвилині у складі Труа на поле вийшов молодий український нападник Микола Кухаревич, але подарувати собі казковий дебют він не зумів.