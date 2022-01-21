Кубок Іспанії: Реал зіграє проти Атлетіка – Лунін протистоятиме кривднику Барселони

21 січня 2022 , 14:46
Читать новость на русском

Джерело:

RFEF

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Реал Андрія Луніна дізнався, хто стане на його шляху до півфіналу.

Центральним матчем 1/4 фіналу Кубка Іспанії стане битва Реала та Атлетіка, який у попередньому етапі вибив з турніру Барселону. Якщо Карло Анчелотті буде дотримуватися своєї стратегії щодо голкіперів, то ворота "вершкових" у цьому матчі захищатиме Андрій Лунін. 

До теми Лунін заручився підтримкою вищих сил – українець чудом не пропустив з метра

Пари 1/4 фіналу турніру виглядають наступним чином:

  • Атлетік – Реал Мадрид
  • Реал Сосьєдад – Бетіс 
  • Валенсія – Кадіс 
  • Райо Вальєкано – Мальорка

Усі матчі відбудуться 2 лютого. Нагадаємо, чинним переможцем турніру наразі є Барселона. 

У сезоні 2021/22 Андрій Лунін зіграв 2 матчі – в 1/16 фіналу Кубка проти Алькояно та в 1/8 фіналу проти Ельче. 

Автор: Ярослав Сиваківський