Кубок Іспанії: Реал зіграє проти Атлетіка – Лунін протистоятиме кривднику Барселони
21 січня 2022 , 14:46Читать новость на русском
Джерело:RFEF
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Реал Андрія Луніна дізнався, хто стане на його шляху до півфіналу.
Центральним матчем 1/4 фіналу Кубка Іспанії стане битва Реала та Атлетіка, який у попередньому етапі вибив з турніру Барселону. Якщо Карло Анчелотті буде дотримуватися своєї стратегії щодо голкіперів, то ворота "вершкових" у цьому матчі захищатиме Андрій Лунін.
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Пари 1/4 фіналу турніру виглядають наступним чином:
- Атлетік – Реал Мадрид
- Реал Сосьєдад – Бетіс
- Валенсія – Кадіс
- Райо Вальєкано – Мальорка
Усі матчі відбудуться 2 лютого. Нагадаємо, чинним переможцем турніру наразі є Барселона.
У сезоні 2021/22 Андрій Лунін зіграв 2 матчі – в 1/16 фіналу Кубка проти Алькояно та в 1/8 фіналу проти Ельче.