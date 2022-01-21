Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Реал Андрія Луніна дізнався, хто стане на його шляху до півфіналу.

Центральним матчем 1/4 фіналу Кубка Іспанії стане битва Реала та Атлетіка, який у попередньому етапі вибив з турніру Барселону. Якщо Карло Анчелотті буде дотримуватися своєї стратегії щодо голкіперів, то ворота "вершкових" у цьому матчі захищатиме Андрій Лунін.

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Пари 1/4 фіналу турніру виглядають наступним чином:

Атлетік – Реал Мадрид

Реал Сосьєдад – Бетіс

Валенсія – Кадіс

Райо Вальєкано – Мальорка

Усі матчі відбудуться 2 лютого. Нагадаємо, чинним переможцем турніру наразі є Барселона.

У сезоні 2021/22 Андрій Лунін зіграв 2 матчі – в 1/16 фіналу Кубка проти Алькояно та в 1/8 фіналу проти Ельче.