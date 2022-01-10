Кубок Англії: Зінченко, Ярмоленко та Миколенко дізналися суперників в 1/16 фіналу

Усі українці в Англії пробилися в 1/16 Кубка. На цій стадії футболісти збірної України не зустрінуться між собою.

Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Віталій Миколенко продовжують боротьбу за кубок Англії. Кожен з них близький до того, щоб наблизитись до трофея.

Цікаво Манчестер Сіті зняв фільм про Зінченка – не обійшлося без фейлу з російською балалайкою

Вест Хем Ярмоленка в 1/16 фіналу Кубка Англії зійдеться Кіддермінстер Гарріерз. Команда капітана збірної України є явним фаворитом цього протистояння.

Манчестер Сіті путівку в наступний етап розіграє з Фулхемом, а Евертону Миколенка доведеться битися з Брентфордом, який грає в АПЛ.

Шанси українців зіграти

Андрій Ярмоленко не отримує ігрового часу в чемпіонаті, тому може отримати шанс у кубковому матчі. Олександр Зінченко має більше довіри від Хосепа Гвардіоли, тому тут ситуація залежатиме від обойми гравців, яка буде у розпорядженні іспанського фахівця.

Віталій Миколенко дебютував за Евертон у матчі Кубка проти Халл Сіті, тому можливо, що Рафаель Бенітес продовжить адаптацію українця до англійського футболу у цьому турнірі.